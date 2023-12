Erfurt - In Erfurt hat eine Schlange einen Wohnungsbrand überlebt. Wie die Polizei am Montag berichtete, war am Freitagabend in der Wohnung im Norden der Stadt ein Feuer im Bereich eines Terrariums ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte und rettete die Natter demnach aus den Flammen. Ob das Tier verletzt wurde, dazu konnte die Polizei zunächst nichts sagen.

Der Bewohner und Schlangenbesitzer sei zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause gewesen. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von 12 000 Euro - die Wohnung blieb zunächst unbewohnbar. Wie genau es zu dem Feuer kam, sei bisher unklar. Gegen den 43 Jahre alten Wohnungsbewohner werde wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.