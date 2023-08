Am nächtlichen Himmel gibt es jedes Jahr im August ein ganz besonderes Schauspiel: die Perseiden-Sternschnuppen. Am Wochenende sollen sie das Maximum ihrer Aktivität erreichen. Doch das Wetter könnte die Aussichten in Thüringen trüben.

Jena/Suhl - Sternengucker könnten es in Thüringen an diesem Wochenende schwer haben, das besondere Schauspiel der Perseiden-Sternschnuppen zu beobachten. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist mit bewölkten Nächten, gebietsweisem Regen und einzelnen Gewittern zu rechnen. Die Wolkendecke würde damit die freie Sicht auf den jährlich wiederkehrenden Meteoritenstrom der Perseiden versperren.

Zumindest was den Mond angeht, sind die Bedingungen für Sternenschnuppen-Sichtungen laut dem stellvertretenden Leiter der Thüringer Landessternwarte Tautenburg, Markus Roth, aber dieses Mal ganz gut. „Wir haben jetzt abnehmenden Mond, so dass dieser die Sternenschnuppen nicht mehr überstrahlt.“

Der August ist der aktivste Sternschnuppenmonat. In seinen lauen Sommernächten sind - wenn das Wetter mitspielt - besonders viele Sternschnuppen zu sehen. Der Höhepunkt wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag erwartet. Die Perseiden sind eine Wolke von Trümmerteilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle, in die die Erde jedes Jahr auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne eintaucht.

Der Leiter der Sternwarte in Suhl, Olaf Kretzer, empfahl Sternenguckern, etwa ab 23.00 Uhr nach den Perseiden Ausschau zu halten. „Dann könnten schon einige zu sehen sein.“ Die meisten allerdings dürften laut Kretzer erst in den sehr frühen Morgenstunden, etwa gegen 3.00 Uhr zu sehen sein - vorausgesetzt, der Himmel sei nicht voller Wolken.

Der studierte Astronom leitet an diesem Samstag eine Sternschnuppenführung auf dem Großen Inselsberg im Thüringer Wald. Diese Führungen, die bis nach Mitternacht dauern würden, seien in den vergangenen Jahren stets gut besucht gewesen, sagte Kretzer.

Die Volkssternwarte Urania in Jena bietet Samstagnacht für Sternenfreunde ein gemeinsames Beobachten an. Zuvor solle es am Nachmittag bei der auf einem Hügel gelegenen Forststernwarte schon ein Familienfest geben, sagte Christian Kranhold vom Vorstand der Volkssternwarte. Geplant seien auch Himmelsbeobachtungen mit Teleskopen. Bei schlechtem Wetter öffne die Sternwarte für eine Führung. Am Sonntag soll es zudem Vorträge unter anderem über Meteoriten geben.

In der Rhön heißt es an diesem Wochenende „Licht aus, Sterne an“. Zahlreiche Rhön-Kommunen im Dreiländereck Hessen, Bayern und Thüringen wollen nach Angaben der Verwaltung des Biosphärenreservats in der Nacht von Samstag auf Sonntag als Zeichen für den Kampf gegen die sogenannte Lichtverschmutzung durch künstliches Licht in einigen Ortslagen einen Teil der öffentlichen Straßen- beziehungsweise Gebäudebeleuchtung zeitweise abschalten.