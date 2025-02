Schon in der vorigen Woche war die Belastung der Luft mit Feinstaub in Sachsen hoch. Bis jetzt hat sich die Lage nicht gebessert - im Gegenteil.

Autos fahren in Leipzig am frühen Morgen an einer Feinstaub-Messstation vorüber. (Archivfoto)

Leipzig/Dessau - Die Luftqualität in Sachsen ist vor allem in der nördlichen Landeshälfte weiter schlecht. Eine Karte des Umweltbundesamtes (Uba) wies am Dienstag für sieben Messpunkte sehr hohe Feinstaubbelastungen aus. Das betraf drei Messstationen in Leipzig sowie jeweils eine in Niesky, Görlitz, Liebschützberg in Nordsachsen und in Zwickau.

Auch in der Landeshauptstadt Dresden ist die Lage nicht optimal. Dort stufte das Uba die Luftqualität an drei Messpunkten als nur „mäßig“ ein.

BUND nennt Werte „alarmierend“

Der Umweltschutzverband BUND nannte die Feinstaubwerte alarmierend und riet der Bevölkerung, körperlich anstrengende Aktivitäten im Freien - wie zum Beispiel Joggen - derzeit zu vermeiden. Außerdem sollten die Menschen lieber auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, keine Kamine anheizen und möglichst Energie sparen.

Laut Umweltbundesamt führt die aktuelle Wetterlage ohne Wind und Niederschläge dazu, dass die Schadstoffe aus dem Verkehr und der Energieerzeugung in den unteren Luftschichten gefangen bleiben. Dadurch steigt die Konzentration von Feinstaubpartikeln in der Luft an.

Laut Deutschem Wetterdienst sorgt Hochdruckeinfluss auch in den nächsten Tagen noch für ähnliches Wetter. Bis einschließlich Donnerstag soll es sonnig klar und trocken bleiben.