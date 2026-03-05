Die Schleusen an Saale und Unstrut öffnen am 2. April für Boote. Eine Schleuse bleibt allerdings wegen Bauarbeiten geschlossen. Was das für Wassersportler bedeutet.

Naumburg - Die Schleusen an Saale und Unstrut im Burgenlandkreis öffnen in diesem Jahr am Gründonnerstag (2. April) für die neue Saison. Bis zum 31. Oktober können Boote die Anlagen passieren, wie eine Sprecherin des Burgenlandkreises mitteilte.

An der Unstrut bleibt die Schleuse Laucha in dieser Saison wegen Reparatur- und Sanierungsarbeiten geschlossen. Kleinere Sportboote und Kanus können dort jedoch umgesetzt werden. Die Schleuse Zeddenbach nahe Freyburg, die im vergangenen Jahr wegen Bauarbeiten gesperrt war, soll dagegen wieder in Betrieb gehen.

Im vergangenen Jahr wurden laut dem Landkreis auf Saale und Unstrut insgesamt 4.068 Schleusungen gezählt. Davon entfielen 2.438 auf die Unstrut und 1.630 auf die Saale. Pro Schleusung passierten im Schnitt etwa drei Boote mit sieben bis acht Personen die Anlagen.