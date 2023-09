Chemnitz - Die Hauptpreise der 28. Auflage des Kinder- und Jugendfilmfestivals „Schlingel“ in Chemnitz sind an Produktionen aus Deutschland, Frankreich, Kanada, Luxemburg und den Niederlanden vergeben worden. Die Jurys kürten am Samstagabend 13 der insgesamt 18 Gewinner, wie die Organisatoren mitteilten. Vier weitere der begehrten Trophäen im Bereich des Kurzfilms und der Ehrenschlingel waren bereits am vergangenen Mittwoch verliehen worden. Seit einer Woche standen insgesamt 57 Lang- und 69 Kurzfilme im Wettbewerb, die Gelegenheit für internationalen Filmgenuss nutzten laut der Bilanz rund 20.000 Besucher. Im „Club of Festival“ und den verschiedenen Jurys waren zudem über 100 Erwachsene, Kinder und Jugendliche beteiligt.