Potsdam - Alle derzeit regulär geöffneten Schlösser und Gärten stehen Anfang der Woche den Besuchern offen: Wegen des Brückentags seien alle Häuser am Montag geöffnet, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Freitag mit. Dies gelte auch für den Reformationstag am Dienstag, der in Brandenburg Feiertag ist. An diesem Tag sei auch zusätzlich das Potsdamer Dampfmaschinenhaus, die „Moschee“, geöffnet. Am Dienstag endet zudem die Sonderausstellung „Schlösser.Preußen. Kolonial. Biografien und Sammlungen im Fokus“ im Berliner Schloss Charlottenburg.