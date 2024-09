Düsseldorf - Jetzt ist Schluss mit der Verkleidung als Superschwergewicht: Wenige Tage vor seinem Boxkampf mit Regina Halmich hat sich Stefan Raab den Fans offensichtlich erstmals wieder in seinem Normalgewicht gezeigt. Doch sieht man nur sein Gesicht. In einem neuen Instagram-Video präsentiert sich der 57 Jahre alte Entertainer als blonder Schönling und ähnelt mit Schmalzlocke und strahlend weißen Zähnen der Plastikfigur Ken aus der Welt der Barbie-Puppen. Sieht er wirklich so aus? Zweifel sind angebracht. Aber immerhin bekommen seine Fans damit schon mehr von ihrem Liebling zu sehen als in den vergangenen Wochen. RTL überträgt den „Final Fight“ am Samstag ab 20.15 Uhr live aus Düsseldorf.

OP mit Schlagbohrmaschine

Seit der Ankündigung rund um den 1. April, dass er zum dritten Mal gegen Ex-Profiboxerin Halmich (47) in den Ring steigt, hat Selbstvermarktungs-Profi Raab in Videos den Eindruck erweckt, er habe mit großem Übergewicht zu kämpfen. Zwar schien immer klar, dass unter Doppelkinn, Schmerbauch und XXL-Kleidung ein Trickkostüm steckt. Doch der Beweis fehlte.

Das scheint jetzt anders. Der Clip beginnt damit, dass Raab in den OP-Saal von Doktor Lamborghini - gespielt von Michael „Bully“ Herbig - gerollt wird. „Ja, Herr Raab, nicht ganz einfach, aber machbar“, beruhigt der Arzt und schickt Raab in die Narkose. Auf die Frage der Schwestern, was gestrafft werden soll, antwortet der angebliche Schönheitschirurg trocken: „Alles.“

Weitere Rückfragen: „Was machen wir mit den Haaren?“ - „Machen wir neu.“ - „Die Nase?“ „Kommt weg.“ - „Die Zähne?“ - „Kommen raus.“ Es folgt ein brachialer Eingriff mit Schlagbohrmaschine, Akkuschrauber, Säge und Hammer. „Joah, ist doch ganz hübsch geworden“, sagt Bully alias Doktor Lamborghini und hält Raab den Handspiegel vor.

„Wow, sieht das schön aus“

Fitness-Influencerin Pamela Reif macht dem Spaßmacher sofort Komplimente für die Optik: „Wow, sieht das schön aus.“ Raab streicht sich lasziv durch seine Haare und zeigt blitzend weiße große Zähne. Ob die wirklich echt sind? Überhaupt: Wie viel digitale Tricktechnik in dem Kameraschwenk über sein neues Antlitz steckt, ist weiter unklar. Seit Tagen erhöht Raab die Taktung seiner Posts auf Instagram und versammelt dafür Prominenz hinter sich.

Zur Frage, ob es wieder gebrochene Nasen geben wird, sagte die Karlsruherin Halmich im RTL-Interview: „Also ich hoffe zumindest, dass meine Nase nicht gebrochen wird, weil die habe ich nach meiner Karriere tatsächlich richten lassen, sie war drei Mal gebrochen. Im ersten Kampf habe ich Stefan die Nase gebrochen und insofern sind wir mal gespannt, was dieses Mal in die Brüche geht.“

Mit dem Boxkampf kehrt Raab ins Fernsehen zurück - mindestens einmalig, vielleicht auch danach noch. 2015 ging der heute 57-Jährige zwar in die Bildschirm-Rente, er wirkte aber weiter hinter den Kulissen.