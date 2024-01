Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Schönebeck - Die Stadt Schönebeck im Salzlandkreis bekommt einen neugestalteten Hauptbahnhof. Nach dem offiziellen Baubeginn am Donnerstag sollen sich Aussehen und Serviceangebot der Station in den kommenden Jahren grundlegend verbessern. Das Vorhaben ist nach Angaben des Infrastrukturministeriums in Magdeburg umfassend und reicht vom Empfangsgebäude über Bahnsteige und Unterführungen bis hin zu Park- und Stellplätzen für Rad und Pkw. Großes Augenmerk liege auf der Barrierefreiheit, hieß es. Auch ein Hostel mit 18 Zimmern sei Teil der Maßnahme, die vom Land Sachsen-Anhalt mit mehr als zwei Millionen Euro gefördert wird.

Insgesamt seien zunächst Kosten von rund vier Millionen Euro veranschlagt. So sollen in dem Hauptgebäude unter anderem Gastronomie, Toiletten, Gepäckschließfächer, ein Kiosk und ein Fahrradverleih entstehen. Im Obergeschoss ist das Hostel geplant, wie es hieß. Eigentümerin des Hauptbahnhofs ist seit Frühjahr 2021 die Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck (SWB). Ursprünglich sollte das Vorhaben 2023 bereits abgeschlossen sein, jedoch setzte ein Gutachten nach SWB-Angaben den Zeitplan zunächst außer Kraft. Nun könne es endlich losgehen, sagte eine Sprecherin. Der Schönebecker Hauptbahnhof solle ein „Schmuckstück“ werden.

Laut Infrastrukturministerium nutzen den Bahnhof täglich bis zu 2500 Menschen - darunter Pendler, Ausflügler und Kurgäste aus dem Schönebecker Stadtteil Bad Salzelmen. Bedient werde die Station von Zügen Richtung Halle, Bernburg, Aschersleben, Sangerhausen, Magdeburg und Wittenberge sowie von mehreren Buslinien.