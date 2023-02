Erfurt - Manche Paare suchen für den großen Tag in ihrem Leben nach einem besonderen Datum. Im Jahr 2022 ließen der 2.2. und der 22.2. die Zahl der Hochzeiten in Thüringens Standesämtern steigen, belegen Zahlen, die das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt veröffentlichte.

Der Februar, der wegen des grauen und kühlen Wetters zusammen mit Januar und November eher zu den unbeliebten Hochzeitsmonaten gehört, verzeichnete 2022 mit 645 Trauungen eine Rekordzahl im langjährigen Vergleich. Ähnlich hoch war die Zahl der Hochzeiten nur im Februar 2020 mit 639 und im Februar 2002 mit 545. Der langjährige Schnitt für den Monat Februar seit dem Jahr 2000 liegt laut Landesamt bei 346 Paaren, die sich das Ja-Wort geben.

Am 2.2.22 schlossen 104 Paare den Bund der Ehe, am 22.2.22 waren es 298 - wegen der besonderen Datumskonstellation. An anderen besonderen Daten, beispielsweise dem 11.11.2011 hatte es 203 Trauungen in Thüringen gegeben, am 9.9.99 sogar 964.

Am Valentinstag 2022 schlossen hingegen lediglich 19 Paare den Bund der Ehe. Ein Schnapszahl-Datum sei demnach beliebter als der „Tag der Liebenden“, um in den Hafen der Ehe zu schippern, erklärten die Statistiker.