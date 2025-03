Wer am Wochenende im Thüringer Bergland unterwegs ist, sollte vorsichtig fahren. Der Winter zeigt sich noch einmal von seiner kalten Seite, während die Skisaison ihren Abschluss findet.

Das Wetter am Wochenende in Thüringen wird noch einmal winterlich. Es werden Glätte und Schnee erwartet. (Archivbild)

Erfurt - In Thüringen bleibt das Wetter am Wochenende wechselhaft und kühl. Besonders in höheren Lagen müssten sich die Menschen auf winterliche Bedingungen einstellen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Heute ist es meist stark bewölkt, zeitweise fällt Regen. Im Bergland oberhalb von 400 bis 600 Metern schneie es länger, teils mit 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee, in Hochlagen des Thüringer Waldes sogar bis zu 8 Zentimeter. Dabei bestehe Glättegefahr auf den Straßen – Autofahrer sollten vorsichtig fahren.

In der Nacht zum Samstag droht örtlich Glätte durch überfrierende Nässe, die Temperaturen sinken auf bis zu minus 3 Grad. Laut DWD bleibt der Samstag überwiegend bewölkt, aber trocken. Am Sonntag zeige sich häufiger die Sonne, bevor in der Nacht neuer Regen oder Schnee aufzieht. Die Nächte bleiben frostig mit Tiefstwerten bis minus 4 Grad.

Trotz des winterlichen Wetters endet die Skisaison im Thüringer Wald am Sonntag. Am Wochenende haben jedoch noch zwei Liftanlagen geöffnet: der Snowpark Oberhof und die Skiarena Silbersattel, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte.