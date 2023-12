Berlin/Potsdam - Schnee und Frost sind in Berlin und Brandenburg vorerst passé. Stattdessen herrscht in den kommenden Tagen teils Gummistiefel-Wetter. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können große Regenmengen fallen. Die Temperaturen steigen auf 10 Grad an.

Eine Ausnahme gibt es: In der Uckermark kann es am Sonntagmorgen doch noch Schnee geben. Deshalb sei durch Schneematsch für kurze Zeit auch Glätte nicht auszuschließen, sagte DWD-Meteorologe Stefan Rubach.

Insgesamt bestimmt mildere und feuchte Luft das Wetter. „Ein Tief jagt das nächste über dem Atlantik“, sagte Meteorologe Rubach. Die kommenden Tage bleiben dabei weitgehend frostfrei. Am Sonntag liegen die Höchsttemperaturen laut DWD bei 4 bis 8 Grad, am Montag können sie 10 Grad erreichen. Die Sonne hält sich versteckt.