Am Donnerstag kam vielerorts noch die Sonne zur weißen Winterlandschaft dazu. Was Wintersportler und Wanderer freut, bereitet anderen Sorgenfalten.

Wernigerode - Das winterliche Wetter hat im Flachland wie im Harz für weiße Schneelandschaften gesorgt - auf glatten Straßen gab es aber auch viele Verkehrsunfälle. Am Donnerstagvormittag lagen im Harz 15 bis 30 Zentimeter Schnee, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte. In der Nacht waren dort etwa 10 Zentimeter gefallen. Weite Teile des Landes präsentierten sich in Weiß. Die Autobahnpolizei im Landessüden berichtete von mehreren Unfällen bei winterlichen Straßenverhältnissen, bei denen auch mehrere Menschen verletzt wurden.

Auf der A9 in Richtung Berlin verlor ein Fahrer am Donnerstagmorgen nahe der Anschlussstelle Weißenfels die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Eine verletzte Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ebenfalls einen Verletzten gab es auf der A38 nahe Eisleben, als der Fahrer eines Lkw auf einen Kleintransporter mit Anhänger auffuhr, sich der Anhänger löste und gegen ein Auto schleuderte. Auf der A9 zwischen Weißenfels und Naumburg löste sich eine Eisscholle von einem Lkw-Dach und traf ein Auto an der Frontscheibe. Es entstand Sachschaden.

Der DWD rechnete nur noch am Donnerstag mit Schnee. Es zeigte sich nach und nach die Sonne und sorgte für schöne Winterlandschaften. Lange wird die weiße Pracht allerdings nicht erhalten bleiben. Spätestens bis Montag solle auch in den obersten Lagen in Sachsen und Sachsen-Anhalt Tauwetter einsetzen.

Wanderer und Wintersportler kommen aber vorerst aber auf ihre Kosten. So sind im Harz diverse Langlaufloipen gespurt, wie eine Online-Übersicht des Tourismusverbands Harz zeigt. Dazu gehören die Winterbergloipe bei Schierke, die Winterbergloipe und der Rundkurs Rotes Bruch.