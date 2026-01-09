Durch Schnee und Glätte gab es viele Unfälle rund um Leipzig. Die Polizei warnt vor schwierigen Straßenverhältnissen.

Schneefall und Glätte führten am Morgen zu zahlreichen Unfällen und Verkehrsbehinderungen in Leipzig und der Region.

Leipzig - Schneefall und Glätte haben in Leipzig und der Region zu zahlreichen Verkehrsunfällen und Behinderungen geführt. Noch am Vormittag gab es mindestens 33 Unfälle, davon 15 im Stadtgebiet, wie die Polizei mitteilte.

Besonders betroffen waren Autobahnanschlussstellen und Bundesstraßen. An der Anschlussstelle Wiedemar wurde die Auf- und Abfahrt zur Autobahn 9 in Richtung München nach einem Unfall zwischen zwei Autos komplett gesperrt. Ein Kind wurde dabei leicht verletzt. In Borna blockierten zwei Lastwagen wegen Glätte die Bundesstraße 93 stadtauswärts, da sie an einem Anstieg immer wieder zurückrutschten.

Lastwagen bleiben auf glatten Straßen stehen

Weitere Lkw blieben unter anderem an der Ausfahrt Großkugel der A9 in Richtung Berlin, an der Anschlussstelle Borna-Nord der A72 sowie am Kreuz Leipzig-Süd auf der Überfahrt von der A38 zur A72 stecken. Auch auf einer Staatsstraße zwischen Bennewitz und Groitzsch kam es durch einen querstehenden Lkw zu einer Vollsperrung. Auf der A14 führte ein liegengebliebener Lastwagen an der Abfahrt Schkeuditz zu Stau.

Im Landkreis Nordsachsen wurde zudem die B186 in der Gemeinde Dölzig nach einem Unfall zwischen zwei Autos gesperrt. Verletzt wurde dort niemand. Angaben zur Höhe der Sachschäden lagen zunächst nicht vor.

Die Polizei rief Autofahrerinnen und Autofahrer zu einer an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Fahrweise auf.