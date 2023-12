Berlin - In Berlin finden auch am kommenden Wochenende wetterbedingt keine Amateur-Fußballspiele statt. Das gab der Berliner Fußball-Verband am Donnerstag auf der Plattform X (ehemals Twitter) bekannt. Die Platzverhältnisse nach den Schneefällen und dem Frost ließen, wie bereits seit vergangener Woche, keine regulären Spielbedingungen zu. Die Entscheidung solle möglichen Verletzungen vorbeugen, so der Verband.

Auch die U23-Mannschaft von Hertha BSC ist von Frost und Schnee eingeschränkt. Auf X verkündete der Verein, dass ihr Auswärtsspiel gegen den FC Energie Cottbus am kommenden Samstag entfallen würde. Ein neuer Termin stehe bislang nicht fest. Die Regionalliga-Spiele Berliner AK 07-BFC Dynamo und VSG Altglienicke-SV Babelsberg 03 fallen ebenfalls aus.