Berlin/Potsdam - Zum Ende der Woche dominieren Schauer und kühle Temperaturen die Aussichten für Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte dabei vor allem in der Nacht zu Freitag Neuschnee bis zu vier Zentimetern sowie Glätte voraus.

Im Tagesverlauf ist es zunächst bedeckt. Bei einem bis vier Grad ziehen ab dem Nachmittag von Westen her Schnee-, Regen- oder Graupelschauer auf, die vereinzelt kurze Gewitter mit sich bringen können. In der Nacht kühlt es auf bis zu minus vier Grad ab und der Schneefall setzt sich fort - dabei kann es örtlich glatt werden.

Zum Ende der Woche bleibt das Wetter wechselhaft. Am Freitag kommt es laut DWD gebietsweise zu Regen, Schneeregen oder Schnee. Bei maximal drei Grad frischt der Wind am Tag zu einzelnen Böen auf. In der Nacht zu Samstag kommt es zu ersten Auflockerungen bei bis zu minus zwei Grad.

Am Samstag erwartet die Menschen in der Hauptstadtregion freundlicheres Wetter. Bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken klettern die Temperaturen auf bis zu fünf Grad. Erst in der Nacht kann es wieder zu Schneeregen oder Schneefall kommen.