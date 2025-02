Über Nacht hat es in Berlin und weiten Teilen Brandenburgs geschneit, der DWD rechnet mit glatten Straßen. Ausgerechnet jetzt streikt die BSR, die auch den Winterdienst verantwortet.

Berlin - Das Winterwetter ist zurück - angesichts von Schneefall und Temperaturen zwischen null und minus fünf Grad am Morgen geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) von glatten Straßen aus. Auch den Tag über steigen die Temperaturen auf maximal ein Grad, es bleibt frostig und schneit gebietsweise, wie der DWD mitteilt. Die Berliner Stadtreinigung (BSR), die sich eigentlich im Warnstreik befindet, hat nach eigenen Angaben einen Notdienst eingerichtet.

Für erforderliche Winterdienst-Maßnahmen gebe es eine Notdienstvereinbarung zwischen der BSR und Verdi, schrieb die Berliner Stadtreinigung auf X. Was genau das bedeutet, war am Morgen unklar. Für Gehwege seien die Anlieger verantwortlich, schrieb die BSR weiter.

Mit einem bis drei Zentimeter Neuschnee rechnet der DWD heute für Berlin und Brandenburg, mit Ausnahme des Südens von Brandenburg. Am Abend und in der Nacht zu Freitag sollen drei bis sechs Zentimeter Neuschnee fallen, die Glättegefahr bleibt. Am Freitag lassen die Schneefälle demnach allmählich nach.