Schnee und Regen begleiten den Start in die neue Woche in Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt können sich die Menschen auf einen winterlichen Wochenstart einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist bis in den Vormittag hinein mit Schnee zu rechnen. Dabei warnt der DWD vor Glätte, da es durch den Schneefall zu überfrierenden Straßen kommen kann.

Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung auf. Ab dem späten Nachmittag wird vereinzelt Regen erwartet, im Oberharz kann es leicht schneien. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad, im Oberharz um 0 Grad. Auf dem Brocken muss zudem mit Sturmböen gerechnet werden.

Schnee und Glätte auch am Dienstag

In der Nacht zum Dienstag kann leichter Regen oder Schneeregen fallen, im Oberharz auch etwas Schnee. Gebietsweise bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 1 bis -1 Grad, im Harz auf bis zu -3 Grad.

Am Dienstag setzt sich das Wetter fort: Zeitweise fällt Regen oder Schneeregen, im Harz auch leichter Schneefall. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 4 Grad, im Harz zwischen -2 und 1 Grad. Es muss erneut mit Glätte gerechnet werden.