Erfurt - Schnee und Glatteis haben am Mittwoch in Thüringen für viele Unfällen und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie das Lagezentrum am Mittwochabend mitteilte, mussten mehrere Lkw-Fahrer ihre Reise aufgrund der Wetterlage unterbrechen. Konkrete Zahlen konnte die Polizei dazu zunächst nicht nennen. Die Lage könne vermutlich erst in den Morgenstunden genauer eingeschätzt werden.

Die Glätte und der Schnee hatten die Autofahrer in Thüringen seit dem Morgen gefordert. Das Lagezentrum berichtete bis zum Nachmittag von mehreren kleineren Unfällen. Auf den Autobahnen wie auf der A9 zwischen Triptis und dem Hermsdorfer Kreuz kam es aufgrund der Witterung zu Unfällen mit Verletzten, weil zu schnell gefahren wurde.

Auch innerorts gab es Unfälle, etwa in Breitenworbis, wo eine 58-jährige Frau leicht verletzt wurde, als sie Salz gegen die Glätte streute. Sie wurde von einem Auto erfasst, stürzte und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der Deutsche Wetterdienst hatte eine Unwetterwarnung vor Glatteis für weite Teile Thüringens herausgegeben, die bis zum frühen Donnerstagmorgen gilt. Vor allem im Thüringer Wald und westlich davon wurden starke Schneefälle erwartet. Im Südosten des Freistaates geht der Schnee gebietsweise in gefrierenden Regen über, wodurch es laut Wetterdienst sehr glatt werden kann.