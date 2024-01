Berlin/Potsdam - Auf Schneefall und teilweise Glättegefahr müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Freitag einstellen. Im Berliner Raum und im Norden Brandenburgs sei tagsüber mit leichtem Dauerfrost zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In den Vormittagsstunden ist zwischen Havelland und Fläming gefrierender Regen möglich. Zeitweise besteht im Tagesverlauf Glättegefahr durch Schneeregen oder Neuschnee. Regional sind bis zu vier Zentimeter Neuschnee zu erwarten. In den südlichen Landesteilen ist es nach DWD-Angaben mit bis zu fünf Grad zu mild für eine Schneedecke. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen bis auf minus vier Grad. Dabei sind weiterhin Schnee oder Schneeregen möglich, mit Glättegefahr ist zu rechnen.