Leipzig - Schnee und glatte Straßen können in den frühen Abendstunden in Sachsen für Verkehrseinschränkungen sorgen. „Es wird sowohl Schneefall geben als auch Regen mit Glatteisgefahr“, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochnachmittag auf Anfrage mit.

An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden wurden der Mittelsächsischen Flughafen AG zufolge nahezu alle Flüge aus Frankfurt am Main und München aufgrund der dortigen Wetterbedingungen gestrichen. Von den Ausfällen waren am Mittwoch demnach jeweils mehr als zehn Verbindungen betroffen.

Dem DWD zufolge soll es zunächst vor allem in Nordsachsen schneien. In Mittelsachsen liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt, weshalb der dortige Regenfall gefrieren könne. Auch in den Hochlagen falle gefrierender Regen. In der zweiten Nachthälfte ziehen die Schneewolken weiter in Richtung Süden.

Am Donnerstagmorgen soll es schließlich in ganz Sachsen schneien. Der Schneefall wird bis in den Nachmittag hinein anhalten. Am späten Nachmittag ziehen die Schneewolken weiter in den Südosten - es kommt zur Wolkenauflockerung. Die Temperaturen bleiben dennoch winterlich kalt.