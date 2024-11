Die Temperaturen bleiben in den nächsten Tagen niedrig. Auch Neuschnee ist im Anmarsch.

Schnee und Kälte in Sachsen

Leipzig - Sachsen erwartet in den kommenden Tagen weiterhin Schnee und winterliche Temperaturen. Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee sollen in den Mittelgebirgen in der Nacht zu Donnerstag fallen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Im Erzgebirge kommt es zu leichtem Dauerfrost zwischen -2 und 0 Grad. In Hochlagen sinkt die Temperatur auf bis -5 Grad. Teilweise besteht auch in tiefen Lagen Glättegefahr durch eine dünne Schneedecke und überfrierende Nässe. Auf dem Fichtelberg wehen bis zum Wochenende Sturm und Sturmböen.

Tagsüber lockert sich der Himmel auf bei maximal 1 bis 4 Grad, im Bergland -4 bis 1 Grad und es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Für den Raum Leipzig sind teils kräftige Schneeschauer in der Nacht zu Freitag angekündigt, die Temperaturen liegen bei 2 bis -4 Grad, im Bergland bis -7 Grad. Ab Freitagmittag wird in Sachsen gebietsweise Regen, Schneeregen und Schnee erwartet.