Magdeburg/Halle/Köthen - Besucher der Karnevalsumzüge in Köthen und Halle müssen sich warm anziehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Sachsen-Anhalt Schnee am Montagmorgen voraus, „der zum Mittag auch liegenbleibt“, so ein Meteorologe. An beiden Orten werden demnach etwa drei Zentimeter Neuschnee erwartet, „in Halle vielleicht etwas mehr als in Köthen“.Die Maximaltemperatur von einem Grad werde erst spät am Montagnachmittag erreicht. Der Wind sei „sehr spürbar“, daher liege die gefühlte Temperatur noch darunter. Bereits am Sonntag bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt, im Harz zwischen -3 bis -1 Grad. In der Nacht zum Montag kann es örtlich bis zu -7 Grad kalt werden. Auf dem Brocken sind Sturmböen möglich.Der Schnee kann am Montag unterhalb von 600 Metern in Regen übergehen. Für den Harz erwarten die Meteorologen bis zu 10 Zentimeter Neuschnee und auch Glatteis. In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel stark bewölkt bis bedeckt. Gelegentlicher Schnee und Regen wechseln sich ab, bei bis zu -4 Grad Tiefsttemperatur. Tagsüber ist das Wetter ähnlich, aber die Temperaturen steigen von Nord nach Süd auf 2 bis 5 Grad, im Harz werden es -1 bis 3 Grad.