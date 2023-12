Schnee und Regen am Samstag: Mild an Heiligabend

Potsdam - Schnee und Regen bestimmen das Wetter in Berlin und Brandenburg am Samstag. Vor allem zu Tagesbeginn fallen von der Prignitz bis zur Lausitz Schneeschauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Später schneit es in der Uckermark noch vereinzelt, von Süden und Westen zieht Regen durch Brandenburg bis nach Berlin. Die Temperaturen erreichen drei bis fünf Grad.

In der Nacht fällt eine Mischung aus Schnee und Regen bei drei bis null Grad. Der Sonntag (Heiligabend) wird regnerisch bei milden neun bis elf Grad. Am Nachmittag prognostiziert der DWD vereinzelte Regenpausen.

Nachts regnet es zeitweise weiter bei zehn bis sieben Grad. Am Montag fällt nach wie vor immer wieder Regen. Es bleibt mild bei zehn bis zwölf Grad. Örtlich wehen stürmische Windböen.