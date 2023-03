Mallorca versinkt im Schneechaos: Familie mit Kindern sitzt unterkühlt in Wohnmobil fest

Palma de Mallorca/DUR - Mallorca versinkt derzeit im Schneechaos. Der Wintersturm "Juliette" ist mit Schnee und viel Regen über die Ferieninsel Mallorca hinweggefegt. Schon am Montag hatte es zu schneien begonnen und die weiße Pracht türmte sich in Höhenlagen über 800 Meter stellenweise auf bis zu 1,4 Meter hoch. Dazu kamen stürmische Winde und hoher Wellengang an den Küsten.

Mallorca: Sturmtief "Juliette" brachte Schneechaos auf die Mittelmeerinsel

Eine Familie mit zwei Kindern brachte dies in eine Notlage. Die Ausflügler machten sich mit ihrem Campingmobil auf dem Pass Coll de Sa Batalla nördlich des Ortes Caimari auf. Dort befand sich die Familie in der Nacht zum Dienstag bei einem Grad unter Null inmitten von Schnee. Gegen 3 Uhr stürzte dann eine Kiefer auf das Fahrzeug und beschädigte es, berichtet das Mallorca Magazin. Rettungstrupps der Guardia Civil machten sich auf, um die Familie zu befreien. Zuvor sollen andere Hilfsgruppen in Fahrzeugen versucht haben, auf den Pass zu kommen. Sie scheiterten aber wegen der Witterungsverhältnisse.

Die Schneedecke auf der Straße war mehr als einen Meter hoch, hinzu kamen Äste und Felsstücke, heißt es vom Mallorca Magazin weiter. Die völlig unterkühlten Familienmitglieder konnten aufgrund der Witterung nicht ins Tal gebracht werden. Sie kamen aber in einem anderen Wohnmobil einer Besucherin unter, in dem es eine Heizung gab.

Die Familie konnte darin die Nacht verbringen. Am darauffolgenden Tag konnte sie schließlich in Sicherheit gebracht werden.