Viele Menschen sehnen den Frühling herbei, doch in Niedersachsen und Bremen soll es auch in den nächsten Tagen schneien. Das große Verkehrschaos auf den Straßen blieb aber aus.

Hannover - Gefrierender Regen und Schnee haben besonders am Morgen für gefährlich glatte Straßen in Teilen Niedersachsens gesorgt. Das große Verkehrschaos blieb aber trotz einiger Unfälle weitgehend aus. In der Stadt und im Landkreis Osnabrück gab es insgesamt 19 wetterbedingte Unfälle, wie eine Polizeisprecherin sagte. In der Nähe von Hilter kam eine 24-Jährige mit ihrem Auto von der spiegelglatten Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Die junge Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Im Emsland und in der Grafschaft Bentheim kam es zu 25 Unfällen, die auf Schnee und glatte Straßen zurückzuführen waren. In den meisten Fällen wurden laut Polizei nur Autos beschädigt, Personen wurden nur leicht verletzt.

Fahrer nach Glätteunfall bei Westerstede eingeklemmt

Die Polizei in Oldenburg und Ammerland berichtete ebenfalls überwiegend von Blechschäden. In der Nähe von Westerstede kam jedoch ein Fahrzeug mit Anhänger ins Schleudern, der Anhänger stieß mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Unfallfahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der Mann wurde von der Feuerwehr befreit und kam mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Auch in der Region Hannover schneite es, besonders Nebenstraßen waren rutschig. Nach Auskunft eines Polizeisprechers gab es 23 Unfälle mit Glättebezug. Zudem habe es auch wegen des Warnstreiks von Bussen und Bahnen viel Stau gegeben. „Schwere wetterbedingte Unfälle hatten wir glücklicherweise nicht“, sagte der Sprecher. In Bremen gab es laut einem Polizeisprecher „keine wetterbedingte Verkehrslage“. Es habe lediglich etwas geschneit.

Deutscher Wetterdienst erwartet weiterhin Glatteis

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können heute zwischen dem Emsland und Osnabrücker Land örtlich bis zu zehn Zentimeter Schnee in sechs bis zwölf Stunden niedergehen. Ansonsten bleibe es bei leichtem Schneefall. In der Nacht zum Mittwoch erwarten die Meteorologen stellenweise Glätte durch überfrierende Nässe, etwa im Süden Niedersachsens könne sich Glatteis bilden. Für morgen und übermorgen kündigte der DWD auch Schneefälle an.

Angesichts der aktuellen Wetterlage appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den Straßenverhältnissen anzupassen. Besondere Vorsicht sei in den frühen Morgenstunden geboten, da sich durch überfrierende Nässe unerwartete Glätte bilden kann, hieß es von der Polizei im Emsland. Empfohlen werden eine angepasste Geschwindigkeit, ein vergrößerter Sicherheitsabstand sowie vorausschauendes Fahren.