Oberhof - Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof greifen Sophia Schneider und Philipp Nawrath nach der dritten Medaille für Deutschland. Das Duo tritt heute im Single-Mixed an. Das bislang einzige deutsche Edelmetall in diesem Team-Wettbewerb gewannen Franziska Preuß und Erik Lesser mit Silber bei den Titelkämpfen 2020 in Antholz. Titelverteidiger ist Frankreich. Die schießlastige Disziplin Single-Mixed wird erst seit 2019 bei Weltmeisterschaften ausgetragen und gehört nicht zum olympischen Programm. In Oberhof hatte Denise Herrmann-Wick bislang Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung geholt, sie pausiert nun.