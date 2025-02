Bei Schockanrufen versuchen Betrüger, ihre Opfer durch dramatische Lügengeschichten um viel Geld zu bringen. Eine Seniorin in Potsdam hat das nun am eigenen Leib erfahren.

Schockanruf: Seniorin verliert 220.000 Euro an Betrüger

Eine Seniorin hat in Potsdam viel Geld an Betrüger verloren. (Symbolbild)

Potsdam - Betrüger haben eine Seniorin in Potsdam um Geld und Wertgegenstände im Wert von 220.000 Euro gebracht. Das teilte die Polizeidirektion West mit. Die Täter gaukelten der Frau am frühen Mittwochabend am Telefon vor, ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht und benötige eine Kaution, um aus einer vermeintlichen Haft freizukommen.

Die Seniorin ging nach dem Gespräch zu einem vereinbarten Übergabeort in Babelsberg-Nord und gab laut Polizei Geld und Wertgegenstände im Wert von 220.000 Euro an einen unbekannten Mann. Erst danach meldete sich die Frau den Angaben zufolge bei ihrem Sohn, wodurch ihr der Betrug klar wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zur Übergabe oder zu dem unbekannten Mann sagen können.