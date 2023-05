Jena - Mehrere Menschen in der Region Jena haben Schockanrufe von unbekannten Tätern erhalten, die sich als Polizisten ausgegeben haben. Wie die Polizei in Jena mitteilte, fiel am Mittwoch ein Ehepaar auf den Trick herein und übergab einem fremden Mann Bargeld und Schmuck im Wert von 23.000 Euro. Die Täter hätten am Telefon Geld von den Opfern für eine Kautionszahlung für ein nahes Familienmitglied verlangt, das angeblich einen schweren Unfall hatte. Mindestens 16 weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei von den Betrügern angerufen.