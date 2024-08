Kanzler Scholz nennt die Attacke in Solingen mit drei Toten ein „furchtbares Verbrechen“. Er hat eine Forderung in Bezug auf den Täter.

Solingen/Stahnsdorf - Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach der tödlichen Messerattacke in Solingen eine harte Strafe für den Täter gefordert und der Stadt Hilfe zugesagt. „Wir dürfen so etwas in unserer Gesellschaft nicht akzeptieren und uns niemals damit abfinden. Mit der ganzen Härte des Gesetzes muss hier vorgegangen werden“, sagte der SPD-Politiker bei einem Termin im brandenburgischen Stahnsdorf. „Jetzt muss alles getan werden, damit Recht und Gesetz durchgesetzt werden können und der Täter hart bestraft wird.“

Der Kanzler bezeichnete die Attacke in Solingen als „furchtbares Verbrechen“. „Wir werden auch der Stadt und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt mit allem, was uns zur Verfügung steht, helfen“, sagte Scholz. „Wir bangen mit denjenigen, die verletzt sind, dass ihr Leben gerettet werden kann, und sind mit den Angehörigen all der Verletzten und Getöteten und mit der ganzen Stadt.“

Bei dem Angriff auf einem Stadtfest waren am Freitagabend drei Menschen getötet worden. Acht weitere Menschen wurden verletzt, fünf davon schwer. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen stufte die Tat wegen des zielgerichteten Vorgehens des Täters als Anschlag ein.