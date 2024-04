Dresden - Einige Monate vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres hat das ostsächsische Handwerk bereits gut 500 Lehrverträge unter Dach und Fach gebracht. Das entspreche in etwa dem Vorjahresniveau, teilte die Handwerkskammer Dresden am Dienstag mit.

Je früher sich die Schüler bewerben würden, desto größer sei die Chancen auf den Wunsch-Ausbildungsplatz, sagte Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. „Und auch für diejenigen, die noch nicht ganz genau wissen, welchen Beruf sie einmal erlernen wollen, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, sich für eine Praktikumsstelle zu bewerben.“ Rund 400 freie Ausbildungsstellen und Praktikumsplätze seien derzeit noch allein in der kostenfreien Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Dresden eingetragen.

Das Handwerk in Deutschland bildet in 130 Berufen aus - davon können etwa 80 in Ostsachsen erlernt werden. Darunter sind Kraftfahrzeugmechatroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Elektroniker, Tischler, Maler und Lackierer besonders beliebt. Im vergangenen Jahr hatten insgesamt 2117 Frauen und Männer eine Ausbildung bei einem Handwerkbetrieb in der Region begonnen.