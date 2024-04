Leverkusen - Fans von Bayer Leverkusen haben schon vor dem Abpfiff des Spiels gegen Werder Bremen zweimal den Platz gestürmt. Nach dem Tor zum 4:0 durch Florian Wirtz in der 83. Minute liefen am Sonntag zahlreiche Zuschauer kurzzeitig auf das Spielfeld und jubelten ausgelassen. Mehrere hundert Fans hatten sich bereits im Stadioninnenraum hinter der Bande versammelt, um die Bayer-Meisterschaft zu feiern. Nach dem fünften Leverkusener Treffer in der 90. Minute - ebenfalls durch Wirtz - rannten noch mehr Zuschauer auf den Rasen. Schiedsrichter Harm Osmers pfiff die Partie gar nicht erst wieder an. Mit dem 5:0 machte Leverkusen den ersten deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt.