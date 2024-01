Beeskow - Der Berliner Schriftsteller und Lyriker Henryk Gericke ist zum Jahresbeginn als neuer Burgschreiber in Beeskow angekommen. Das teilte der Kreis Oder-Spree am Dienstag mit. Der Kreis vergibt zusammen mit der Stadt Beeskow für fünf Monate das Burgschreiber-Amt - verbunden mit der Verpflichtung, neben Antritts- und Abschlusslesung Texte zu veröffentlichen.

Am 13. Januar hält der 31. Burgschreiber Gericke seine Antrittsvorlesung im Konzertsaal der Burg Beeskow, rund 90 Kilometer südöstlich von Berlin. Das Burgschreiber-Amt ist mit einem Förderstipendium in Höhe von 5000 Euro sowie freiem Wohn- und Arbeitsraum auf der Burg Beeskow verbunden. Die mittelalterliche Burg ist heute ein Kultur- und Bildungszentrum.

Gericke wurde 1964 in Berlin (Ost) geboren und arbeitet seit 1986 als freischaffender Schriftsteller. Zudem gründete er eine Punkband und war in der politischen Opposition Ost-Berlins aktiv. 2004 hatte Gericke das Alfred-Döblin-Stipendium der Akademie der Künste in Berlin erhalten. Die Burgschreiber-Jury hatte der „Kontrast zwischen Poesie und Punk“ in der Arbeit Gerickes beeindruckt.

Das Amt gibt es seit 1993. In Brandenburg ist es das einzige dieser Art. Franziska Hauser war bis Ende Mai 2023 die 30. Burgschreiberin von Beeskow.