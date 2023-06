Los Angeles - Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder steht seit dem Karriereende von Dirk Nowitzki weiter regelmäßig in Kontakt mit der NBA-Legende aus Würzburg. „In diesem Jahr hatten wir schon sehr viele Gespräche und haben auch viel geschrieben“, sagte der 29 Jahre alte Braunschweiger der Deutschen Presse-Agentur.

„Wenn ich ein geiles Spiel habe, sagt er: sauber mein Junge, und ist immer aktiv“, berichtete Schröder, der es mit den Los Angeles Lakers bis in die Finals der Western Conference geschafft hatte. „Wenn er Geburtstag hat, wenn irgendetwas in seiner Karriere oder in seinem Leben gefeiert wird, dann schreibt man ihm natürlich.“

Zu Beginn seiner NBA-Zeit vor zehn Jahren habe er Nowitzki das ein oder andere Mal um Rat gefragt, sagte Schröder. „Er hat auch sehr freundlich geantwortet. Er hat das natürlich schon über Jahre durchlebt.“ Häufig habe er sich aber nicht bei dem Profi der Dallas Mavericks gemeldet: „In meinem ersten Jahr, da weiß man halt auch immer nicht, soll man viel fragen. Da hatten wir ein oder zwei Mal im Jahr Kontakt.“ Was Nowitzki geleistet habe, sei „Wahnsinn“, schwärmte Schröder. „Es als Deutscher so weit zu schaffen, Basketball, den allgemeinen Sport so zu verändern, Meisterschaft holen, MVP zu sein - das ist schon sehr krass. Aus Würzburg.“