Los Angeles - Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder will mit Deutschland unbedingt noch an Olympischen Spielen teilnehmen. „Wenn ich irgendetwas zurückholen könnte, würde ich gerne Olympiade spielen. Und ich hoffe, dass ich in meiner Karriere auf jeden Fall noch antreten darf und auflaufen darf für die Nationalmannschaft bei der Olympiade“, sagte der 29 Jahre alte Braunschweiger der Deutschen Presse-Agentur. Bei den Spielen in Tokio war Schröder im Sommer 2021 nicht dabei, weil Versicherungsfragen nicht geklärt werden konnten.

Die anstehende WM in Asien im August und September will Schröder spielen, auch wenn er erneut keinen Vertrag in der NBA hat. Sein Kontrakt bei den Los Angeles Lakers läuft aus. Nur wenn er sich in der Vorbereitung verletzte oder eine Familienangelegenheit in die Quere komme, könne er sich vorstellen, auf das Turnier mit der Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes zu verzichten, sagte der Aufbauspieler. Die beiden besten europäischen Teams qualifizieren sich automatisch für die Olympischen Spiele in Paris im Sommer 2024.