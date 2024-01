Erfurt - Die im Aufbau befindliche „German Professional School“ zur Berufsvorbereitung junger Ausländer soll im März in Thüringen starten. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und die Präsidentin der Schule, Katrin Langer, wollen am Dienstag (13.00 Uhr) in Erfurt über das Projekt informieren. Die Schule soll junge Leute mit Migrationshintergrund fit für eine Berufsausbildung im Freistaat machen. Damit soll nach Angaben des Ministeriums auch dem Fachkräftemangel im Freistaat begegnet werden.

Der Lehrplan an der Schule soll neben dem Erwerb der deutschen Sprache auch die Vermittlung interkultureller Kompetenzen, grundlegender Kenntnisse über Deutschland und zentraler Werte der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung umfassen.