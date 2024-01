Schule in Bautzen nach Bombendrohung evakuiert

Bautzen - Wegen einer Bombendrohung wird die Lindenschule im ostsächsischen Bautzen evakuiert. Die Kinder und Betreuer der Förderschule werden derzeit in Sicherheit und in Hort und der Turnhalle des Sorbischen Schul- und Begegnungszentrums Bautzen untergebracht, wie das Landratsamt am Mittwochmorgen mitteilte. Zu Details und Hintergründen machte die Behörde zunächst keine Angaben.