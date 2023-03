Potsdam - Nach der Rücknahme von zwei Klagen auf Entschädigung für enteignete Schlösser und Inventar in Millionenhöhe ist aus Sicht von Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle der Weg für weitere Verhandlungen mit den Hohenzollern wieder frei. „Ich habe immer gesagt, Voraussetzung für die Verhandlungen sind: keine Klagen oder Drohungen“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in einer Fragestunde des Landtags. Mit der Rücknahme der Klagen vor dem Verwaltungsgericht Potsdam habe Georg Friedrich Prinz von Preußen die Voraussetzungen erfüllt.

Es gehe um bis zu 10.000 Kunstgegenstände in Museen und Archiven, sagte Schüle. „Wir wollen, dass alle diese Objekte in den Museen und Sammlungen bleiben“, betonte die Ministerin. Hintergrund sei in diesem Fall ein Vermögensausgleichsgesetz aus den 1920er Jahren, erläuterte Schüle am Rande der Sitzung. „Es handelt sich hierbei nicht um Privatbesitz, sondern um ein großes Stück deutscher Geschichte.“ Daher müssten diese Objekte in öffentlichen Sammlungen bleiben. „Denn wir sind eine Republik“, betonte Schüle.

Mit den Klagen wollte der Hohenzollern-Chef Entschädigungen für Schlösser, Villen und Inventar bekommen, die nach 1945 von den Sowjets enteignet worden waren. Das Brandenburger Finanzministerium hatte diese Entschädigungs-Forderungen abgelehnt. Nach dem Gesetz bekommt keinen Ausgleich, wer dem NS-System „erheblichen Vorschub geleistet hat“. In dieser Frage ist die Rolle des Urgroßvaters Wilhelm Kronprinz von Preußen (1882-1951) entscheidend.