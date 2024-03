Schulen, die sich für den Klimaschutz starkmachen, können sich in diesem Jahr wieder auszeichnen lassen. Die Bewerbungsfrist für den landesweiten Klimaschutz-Wettbewerb beginnt am Freitag.

Magdeburg - Das Klimaschutzministerium Sachsen-Anhalt ruft in diesem Jahr wieder die Schulen des Landes zur Teilnahme am landesweiten Klimaschutz-Schulwettbewerb auf. Gesucht werden Schulen, die Energie- und Klimaschutzthemen sowie die Kommunikation darüber nachhaltig im Schulalltag verankern, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte. Beispiele für diese Kommunikation seien demnach die Gestaltung motivierender Aufkleber, die Aufführung von Theaterstücken oder die Einrichtung einer Rubrik für Klimaschutz in der Schulzeitung.

Bewerbungen können von 15. März bis 30. September eingereicht werden. Das Preisgeld von insgesamt 19.000 Euro sollen drei Grundschulen und drei Sekundarschulen beziehungsweise Gymnasien erhalten. Ausgezeichnet werden können dabei sowohl bereits durchgeführte als auch geplante Aktivitäten.

Der Wettbewerb fand erstmals 2022 statt und soll alle zwei Jahre durchgeführt werden. „Beim Klimaschutz kann jeder mitmachen“, wurde Klimaschutzminister Armin Willingmann (SPD) in der Mitteilung zitiert.