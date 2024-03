Delmenhorst - Bei einer Auseinandersetzung auf einem Schulgelände ist ein 13 Jahre alter Schüler lebensgefährlich verletzt worden. Ein 14-Jähriger habe ihn am Freitagmorgen in Delmenhorst mit einem Messer angegriffen, wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte. Der Täter habe sich bei der Schulleitung gestellt und sei festgenommen worden. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Auseinandersetzung ereignete sich den Angaben nach auf einem Schulgelände im Stubbenweg im Westen der Stadt. Im Bereich der Straße liegen eine Haupt- und eine Realschule. Hintergründe des Vorfalls seien noch unklar, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.