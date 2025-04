Beim Zukunftstag können Schülerinnen und Schüler in verschiedene Berufsfelder schnuppern. Beim Brandenburger Landtag gab es die Gelegenheit, den Parlamentsalltag kennenzulernen.

Potsdam - Anlässlich des diesjährigen Zukunftstages hat der Brandenburger Landtag über 70 Schülerinnen und Schülern Einblicke in die Arbeit des Parlaments gegeben. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) und mehrere Abgeordnete tauschten sich mit den Jugendlichen über die Aufgaben des Landtages sowie die Berufswünsche der Schüler aus, wie die Landtagsverwaltung mitteilte.

„Damit möchten wir Interesse an Politik wie auch an den Möglichkeiten wecken, den eigenen beruflichen Weg zu finden und zu gestalten“, wurde Liedtke zitiert. Der Zukunftstag fand dieses Jahr zum 23. Mal statt und wird parallel zum bundesweiten Girls' und Boy's-Day veranstaltet. Ziel sei es, den Jugendlichen einen Perspektivwechsel für die Berufswahl zu ermöglichen. Hauptzielgruppe sind Schülerinnen und Schüler von der 7. Klasse an.