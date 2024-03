Halle - Die Polizei in Halle ermittelt gegen einen Schüler wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Junge habe am Dienstag „gefährliche Gegenstände“ mit in eine Gesamtschule genommen und sie in den Pausen mehreren Schülerinnen und Schülern gezeigt, teilte die Polizei Halle am Mittwoch mit.

Worum es sich bei diesen Gegenständen handelte, sagten die Beamten zunächst nicht. Den Angaben zufolge wurden sie in der Wohnung gefunden, in der der Junge lebte, und sichergestellt. Es lägen keine Erkenntnisse zu einer konkreten Bedrohung vor, teilte die Polizei mit.