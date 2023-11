Dresden - Klimaschutz, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und Verkehrswende - Sachsens Landesregierung hat am Samstag in Dresden den klimapolitischen Dialog mit Jugendlichen gesucht. „Wir wollen Klimaschutz. Die Frage ist aber das Wie. Darüber muss man reden in einer Demokratie“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer am Samstag zur Eröffnung der 4. Jugendklimakonferenz in der Sächsischen Staatskanzlei. Im Anschluss diskutierte Kretschmer mit Schülerinnen und Schülern auf dem Podium.

Kretschmer betonte, dass man Eisenbahnstrecken und Radwege weiter ausbauen wolle. „Aber es dauert oft Jahre, bis ein Radweg umgesetzt ist“, betonte der CDU-Politiker. Daher werde man am Montag bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit der Bundesregierung über einen „Pakt für den Infrastrukturausbau“ reden, um gewisse Prozesse bei der Umsetzung zu beschleunigen.

Im Fokus der Konferenz standen Themen wie Mobilität der Zukunft, Energiewende, nachhaltiges Leben, klimafreundliche Schule, Engagement sowie Klimawandel. Darüber wollten rund 170 Schülerinnen und Schüler aus Sachsen im Alter von 11 Jahren bis zum Ende der Schulausbildung reden.