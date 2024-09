Halle - Spezialkräfte der Polizei sind am Nachmittag wegen einer Bedrohungslage nahe einer Schule in die Südstadt von Halle ausgerückt. Dort wurden Schüler mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Schüsse fielen nach Polizeiangaben nicht. Der Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung festgenommen, zu seiner Identität sagte ein Polizeisprecher nichts Näheres. Der Mann werde derzeit vernommen, gegen ihn werde wegen Bedrohung ermittelt. Die Beamten stellten bei ihm ein Luftdruckgewehr sicher. Der Großeinsatz war am späten Nachmittag abgeschlossen.