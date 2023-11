Göttingen - Bei einem Vorfall mit Reizgas an einer Göttinger Schule sind mehrere Schüler verletzt worden. Die Jugendlichen des siebten Jahrgangs der Gesamtschule klagten über Reizhusten, tränende Augen und Übelkeit, wie die Stadt Göttingen am Donnerstag mitteilte. Vier der betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden demnach vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Schule sei am Donnerstagmorgen vorübergehend evakuiert worden.

Bei dem Vorfall könnte es sich um einen Schülerstreich handeln, wie die Stadt Göttingen mitteilte. Das Reizgas sei vermutlich im Schultreppenhaus versprüht worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten nahmen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. An der Schule arbeite auch ein Kriseninterventionsteam den Fall auf und kümmere sich um die weitere Betreuung der betroffenen Kinder.