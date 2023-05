Wildeshausen - Ein Schüler ist von einem Mitschüler an einer berufsbildenden Schule schwer verletzt worden. Zu dem Angriff kam es am Mittwoch gegen 10.00 Uhr an einer Schule im Landkreis Oldenburg in Wildeshausen, wie die Polizei mitteilte. Ein Schüler sei festgenommen worden. Der Unterricht wurde eingestellt. Der Verletzte befinde sich nicht in Lebensgefahr, sagte der Sprecher. Weitere Angaben machte die Polizei nicht. Zunächst hatte „buten un binnen“ von Radio Bremen berichtet. Laut dem Bericht wurde bei dem Angriff, dem ein Streit vorausgegangen sein soll, ein Messer verwendet.