Die Polizei wird zu einer weiterführenden Schule im Eichsfeld gerufen. Dort war eine Schülerin versehentlich auf den Auslöser eines Pfeffersprays gekommen - das sie noch gar nicht besitzen darf.

Eichsfeld - Eine Schülerin hat in einem Klassenraum im Landkreis Eichsfeld versehentlich Pfefferspray versprüht und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Schülerin wollte während des Unterrichts am Donnerstagnachmittag den Füllstand ihres Pfeffersprays überprüfen - und kam dabei auf den Auslöser, wie die Beamten mitteilten. Das Spray verteilte sich den Angaben zufolge im Klassenzimmer.

Laut Polizei verspürten ihre Mitschüler und die Lehrerin in der weiterführenden Schule einen Hustenreiz, mussten aber nicht behandelt werden. Die Polizei beschlagnahmte das Pfefferspray und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen. Da die Jugendliche das Spray nicht besitzen darf, wird auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Das Alter der Jugendlichen wurde nicht mitgeteilt.