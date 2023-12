Salzgitter - Eine 13 Jahre alte Schülerin ist in Salzgitter durch einen explodierten Silvesterböller am Kopf verletzt worden. Am Freitagmittag wurde an einer Bushaltestelle von einem bislang unbekannten Täter der Böller gezündet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach Schulschluss hielten sich viele Schülerinnen und Schüler an der Haltestelle auf. Das Mädchen musste von einer Rettungswagenbesatzung ärztlich versorgt werden.