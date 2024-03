Bremen - Ein Schülerteam aus Hessen hat den deutschen Wettbewerb für selbst gebaute Minisatelliten gewonnen. Das teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Freitag in Bremen mit. Der sogenannte Dosensatellit des Gewinnerteams Asteria soll sich genau orten können, wie es auf der Website des Wettbewerbs heißt. Gestartet werden sollten die Satelliten schon am Mittwoch mit einer Modellrakete auf einem Flugplatz im niedersächsischen Rotenburg (Wümme).

Den zweiten Platz belegt das Team Silvasatellit aus Baden-Württemberg. Der Dosensatellit der Gruppe soll Waldbrände frühzeitig erkennen können.

Der Wettbewerb wird den Angaben nach jährlich seit 2014 ausgetragen. Er soll Schülerinnen und Schüler für die Luft- und Raumfahrt begeistern. Institutionen und Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtbranche organisieren und fördern die Austragung.