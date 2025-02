Am Freitag gibt es die Noten für das erste Halbjahr, dann geht es ab in die zweiwöchigen Winterferien. Bei Problemen oder schlechten Noten gibt es eine eigene Hotline.

In Sachsen stehen die Winterferien an - vorher gibt es Halbjahreszeugnisse. (Symbolbild)

Dresden - Halbzeit im Schuljahr: In Sachsen bekommen gut eine halbe Million Schülerinnen und Schüler am Freitag (14. Februar) ihre Zwischenzeugnisse. Anschließend geht es in die zweiwöchigen Winterferien. „Jetzt heißt es, ausschlafen, Energie tanken und die Zeit mit der Familie und Freunden genießen. Das gibt den nötigen Rückenwind, um im zweiten Schulhalbjahr noch einmal richtig durchstarten zu können“, sagte Kultusminister Conrad Clemens (CDU).

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Zeugnishotline, die am Freitag von 11 bis 16 Uhr geschaltet ist. Experten zur Notenberatung stehen bereit. „Keiner soll mit offenen Fragen oder unglücklich in die Winterferien starten“, sagte Clemens. Die Halbjahresinformationen ermöglichten Schülern sowie Eltern, eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Insgesamt gibt es Halbjahreszeugnisse für 526.350 Schülerinnen und Schüler im Freistaat. Davon lernen 153.200 an Grundschulen, 20.100 an Förderschulen, 124.150 an Oberschulen sowie rund 113. 000 Mädchen und Jungen an Gymnasien.