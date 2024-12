Drei Zehnjährige finden in Goslar eine Tasche mit viel Bargeld. Was machen sie damit?

Goslar - Drei Kinder haben in der Innenstadt von Goslar eine Tasche mit 2.000 Euro entdeckt. Die Zehnjährigen fanden die Tasche bei den Figuren in der Rosentorstraße, wie die Polizei mitteilte. Zusammen mit der Mutter von einem der Kinder ging es damit direkt am Dienstag zur Polizei, um den Fund abzugeben. Die Polizei lobte die ehrlichen Finder: Sie hätten ein vorbildliches Verhalten an den Tag gelegt, hieß es. Die Tasche sei nun von der Polizei Goslar in Verwahrung - und könne von ihrem Besitzer abgeholt werden.